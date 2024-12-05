Прокуратуру Латвии просят возбудить дело против мужчины, воевавшего на стороне РФ

Служба госбезопасности Латвии обратилась в прокуратуру с призывом начать уголовное производство против гражданина страны, который воевал против Украины на стороне РФ.

Об этом спецслужба сообщила в комментарии Delfi, информирует "Европейская правда".

СГБ начала уголовный процесс в отношении указанного гражданина 8 октября по подозрению в нарушении запрета на службу в Вооруженных силах РФ, установленной Законом о национальной безопасности.

По имеющейся у спецслужбы информации, упомянутое лицо заключило контракт о военной службе с армией РФ.

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В ходе расследования СГБ установила, что мужчина участвовал в боевых действиях в Украине.

В связи с этим спецслужба дополнительно квалифицировала его действия по статье об активном незаконном участии в вооруженном конфликте, происходящем за пределами территории Латвийской Республики. За это преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Мужчину задержали сотрудники Государственной пограничной охраны 7 октября в Шкилбенской волости, когда он пытался незаконно пересечь границу со стороны России.

Госпогранохрана начала уголовный процесс за умышленное незаконное пересечение государственной границы.

СГБ присоединила уголовный процесс к своему производству и продолжила расследование выявленного пограничниками преступления в рамках своего уголовного процесса.

В октябре сообщалось, что сотрудники Службы госбезопасности Латвии задержали гражданина страны, подозреваемого в публичном прославлении Путина и оправдании терроризма.

Сообщалось также, что Рижский городской суд вынес приговор тиктокеру Дмитрию Матаеву, которого обвиняли в оправдании геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений, а также разжигании национальной, этнической и расовой вражды.