"Нордична вісімка" й Вірменія поговорили про партнерство на полях зустрічі ОБСЄ

Країни "Нордичної вісімки" та Вірменія скористалися для зустрічі засіданням ОБСЄ на Мальті.

Як повідомляє "Європейська правда", комюніке з цього приводу опублікувало зокрема МЗС Швеції.

У зустрічі на полях засідання ОБСЄ взяли участь очільник МЗС Вірменії Арарат Мірзоян та міністри закордонних справ "Нордичної вісімки" – Швеції, Фінляндії, Данії, Норвегії, Ісландії, Латвії, Литви та Естонії.

Країни "підтвердили взаємний інтерес у зміцненні відносин і висловили рішучу підтримку прагненню Вірменії поглиблювати зв’язки з ЄС і євроатлантичними партнерами", зазначають у комюніке.

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Нордичні країни привітали прагнення Вірменії до демократичних реформ і ті, які є членами ЄС, висловили сподівання на ухвалення нової амбітної програми партнерства між ЄС і Вірменією у продовження висновків засідання Євроради від жовтня 2023 року.

"Нордичні й балтійські держави підтримують зусилля задля досягнення стійкої угоди про мир між Вірменією і Азербайджаном, що ґрунтуватиметься на взаємній повазі до суверенітету і територіальної цілісності та відповідатиме Алматинській декларації", – додають у заяві.

Нагадаємо, цього тижня прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив про точку неповернення у відносинах з ОДКБ.

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