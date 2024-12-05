"Нордическая восьмерка" и Армения поговорили о партнерстве на полях встречи ОБСЕ
Страны "Нордической восьмерки" и Армения воспользовались для встречи заседанием ОБСЕ на Мальте.
Как сообщает "Европейская правда", коммюнике по этому поводу опубликовало в частности МИД Швеции.
Во встрече на полях заседания ОБСЕ приняли участие глава МИД Армении Арарат Мирзоян и министры иностранных дел "Нордической восьмерки" – Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Исландии, Норвегии, Латвии, Литвы и Эстонии.
Страны "подтвердили взаимный интерес в укреплении отношений и выразили решительную поддержку стремлению Армении углублять связи с ЕС и евроатлантическими партнерами", отмечается в коммюнике.
Нордические страны приветствовали стремление Армении к демократическим реформам и те, которые являются членами ЕС, выразили надежду на принятие новой амбициозной программы партнерства между ЕС и Арменией в продолжение выводов заседания Евросовета от октября 2023 года.
"Нордические и балтийские государства поддерживают усилия для достижения устойчивого соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном, которое будет основываться на взаимном уважении суверенитета и территориальной целостности и будет соответствовать Алматинской декларации", – добавляют в заявлении.
Напомним, на этой неделе премьер Армении Никол Пашинян заявил о точке невозврата в отношениях с ОДКБ.
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