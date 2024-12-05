Глава МИД Эстонии: Мальта могла бы и не пускать Лаврова на встречу ОБСЕ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна назвал "достойным сожаления" решение Мальты пустить главу МИД России Сергея Лаврова на встречу ОБСЕ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Тсахкна сказал в комментарии ERR.

По словам главы эстонского МИД, то, что Лаврову дали возможность приехать на министерскую встречу ОБСЕ и "распространять свои пропагандистские лозунги", является "достойным сожаления".

Он напомнил, что Россия грубо нарушает принципы ОБСЕ, никаких признаков того, что она собирается изменить курс, нет, зато Лавров получил возможность "выразить свои фальшивые тезисы и пожать руки ряду других министров иностранных дел".

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"Эстония считает правильным изолировать агрессора на международной арене, чтобы у него не складывалось впечатление ни у себя дома, ни в других странах, будто он представлен как равный наряду с другими", – сказал Тсахкна.

Он напомнил, что в 2022 году Польша, которая тогда председательствовала в ОБСЕ, отказалась выдать главе российского МИД въездную визу.

"Если бы принимающая страна захотела, конечно, можно было бы найти способ не пускать на встречу министра иностранных дел, который представляет страну, грубо нарушающую принципы ОБСЕ", – подытожил глава эстонской дипломатии.

Напомним, ряд стран устроили демарш Лаврову во время его выступления на встрече ОБСЕ, проходящей на Мальте.

Приезд Лаврова на заседание стал первым его появлением в стране ЕС с начала полномасштабной войны.

В Еврокомиссии пояснили, что наложенные на Лаврова санкции предусматривают замораживание активов и запрет лицам в ЕС предоставлять ему "любые экономические ресурсы", однако он не находится под запретом на поездки.