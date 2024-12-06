У США зберігається підтримка допомоги Україні

Опитування американського інститут Ronald Reagan Institute (RRI) свідчить про те, що більшість громадян США вважають, що їх країна повинна залишатися активним гравцем у світовій політиці і продовжувати допомогу Україні.

Про це із посиланням на звіт повідомила посол України у США Оксана Маркарова, передає "Європейська правда".

Як зазначила Маркарова, напередодні річного форуму Ronald Reagan Institute, опитування інституту засвідчило, що більшість американців вважають, що їх країна повинна залишатися активним гравцем у світовій політиці і продовжувати допомогу Україні

Вона розповіла, що у четвер, 5 грудня, телеканал FoxNews оприлюднив дані дослідження, проведеного RRI, яке мало на меті виявити ставлення громадян США до низки питань, пов’язаних з обороною, зовнішньою політикою та національною безпекою США.

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Відтак, результати опитування свідчать про те, що 75% американських респондентів бачать в Україні союзника, а 18% – ворога. Водночас 80% респондентів вважають Росію противником, а 14% – союзником.

Серед опитаних 55% продовжує підтримувати військову допомогу США, однак 35% виступають проти.

За даними опитування, половина респондентів підтримує запуски Україною ракет вглиб території Росії, але 34% виступають проти. За словами посла – це свідчить про широку підтримку України та меншу стурбованість щодо ескалації.

Також, як свідчить опитування, Іран 76% оцінюють як ворога, а 15% як союзника.

Також їх запитали щодо НАТО й 60% підтримують збереження Північноатлантичного альянсу.

Минулого тижня стало відомо, що чинний американський президент Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити ще $24 мільярди на військову допомогу Україні та поповнення запасів американського озброєння, яке було передано Києву.

Водночас нині адміністрація Байдена використовує залишок схвалених Конгресом коштів, аби передати Україні військову допомогу.

Держсекретар Ентоні Блінкен запевнив НАТО та українську сторону у готовності повністю використати фінансування для України, авторизоване Конгресом.

Однак, нещодавно спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не буде ставити на голосування запит адміністрації Байдена з додатковими $24 мільярдами на допомогу Україні.