В США сохраняется поддержка помощи Украине

Опрос американского института Ronald Reagan Institute (RRI) свидетельствует о том, что большинство граждан США считают, что их страна должна оставаться активным игроком в мировой политике и продолжать помощь Украине.

Об этом со ссылкой на отчет сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает "Европейская правда".

Как отметила Маркарова, накануне годового форума Ronald Reagan Institute, опрос института показал, что большинство американцев считают, что их страна должна оставаться активным игроком в мировой политике и продолжать помощь Украине

Она рассказала, что в четверг, 5 декабря, телеканал FoxNews обнародовал данные исследования, проведенного RRI, которое имело целью выявить отношение граждан США к ряду вопросов, связанных с обороной, внешней политикой и национальной безопасностью США.

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Следовательно, результаты опроса свидетельствуют о том, что 75% американских респондентов видят в Украине союзника, а 18% – врага. В то же время 80% респондентов считают Россию противником, а 14% – союзником.

Среди опрошенных 55% продолжает поддерживать военную помощь США, однако 35% выступают против.

По данным опроса, половина респондентов поддерживает запуски Украиной ракет вглубь территории России, но 34% выступают против. По словам посла – это свидетельствует о широкой поддержке Украины и меньшей обеспокоенности относительно эскалации.

Также, как свидетельствует опрос, Иран 76% оценивают как врага, а 15% как союзника.

Также их спросили относительно НАТО и 60% поддерживают сохранение Североатлантического альянса.

На прошлой неделе стало известно, что действующий американский президент Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить еще $24 миллиарда на военную помощь Украине и пополнение запасов американского вооружения, которое было передано Киеву.

В то же время сейчас администрация Байдена использует остаток одобренных Конгрессом средств, чтобы передать Украине военную помощь.

Госсекретарь Энтони Блинкен заверил НАТО и украинскую сторону в готовности полностью использовать финансирование для Украины, авторизованное Конгрессом.

Однако, недавно спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не будет ставить на голосование запрос администрации Байдена с дополнительными $24 миллиардами на помощь Украине.