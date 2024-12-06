Чехія уклала угоду на постачання мін та протитанкової мінної системи Sentry

Міністерство оборони Чехії уклало семирічну рамкову угоду з STV Group на поставку мін і протитанкової мінної системи Sentry вартістю до 4,08 млрд чеських крон (близько $173,2 тисячі).

Про це інформує Radio Prague International із посиланням на заяву компанії, передає "Європейська правда".

Як зазначили в STV Group, компанія уклала семирічну рамкову угоду з Міноборони країни а поставку мін і протитанкової мінної системи Sentry.

Протитанкова система Sentry дозволяє об'єднувати в мережу і дистанційно керувати окремими мінами.

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Як інформується, чеська армія придбає щонайменше 10 тисяч мін в рамках контракту. Вартість контракту може скласти до 4,08 мільярда чеських крон в залежності від потреб чеської армії, повідомляє STV.

Компанія співпрацюватиме з фінською компанією Forcit Defence, яка спеціалізується на виробництві вибухових речовин та інженерних боєприпасів.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Чехії планує закупити два військово-транспортних літаки Embraer C-390 для Військово-повітряних сил країни.

А на початку грудня Міністерство оборони Чехії уклало контракт на закупівлю 14 бойових танків Leopard 2A4 у німецького виробника Rheinmetall.