Чехия заключила соглашение на поставку мин и противотанковой минной системы Sentry

Министерство обороны Чехии заключило семилетнее рамочное соглашение с STV Group на поставку мин и противотанковой минной системы Sentry стоимостью до 4,08 млрд чешских крон (около $173,2 тысячи).

Об этом информирует Radio Prague International со ссылкой на заявление компании, передает "Европейская правда".

Как отметили в STV Group, компания заключила семилетнее рамочное соглашение с Минобороны страны а поставку мин и противотанковой минной системы Sentry.

Противотанковая система Sentry позволяет объединять в сеть и дистанционно управлять отдельными минами.

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Как информируется, чешская армия приобретет по меньшей мере 10 тысяч мин в рамках контракта. Стоимость контракта может составить до 4,08 миллиарда чешских крон в зависимости от потребностей чешской армии, сообщает STV.

Компания будет сотрудничать с финской компанией Forcit Defence, которая специализируется на производстве взрывчатых веществ и инженерных боеприпасов.

Как сообщалось, Министерство обороны Чехии планирует закупить два военно-транспортных самолета Embraer C-390 для Военно-воздушных сил страны.

А в начале декабря Министерство обороны Чехии заключило контракт на закупку 14 боевых танков Leopard 2A4 у немецкого производителя Rheinmetall.