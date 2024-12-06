Блінкен висловив впевненість США у стійкості демократії Південної Кореї

Державний секретар США Ентоні Блінкен у розмові із міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Юлом висловив упевненість у демократичній стійкості країни.

Про це в X (Twitter) написав речник Держдепу США Метью Міллер, передає "Європейська правда".

Блінкен поспілкувався із очільником МЗС Південної Кореї після подій у країні, які викликали "глибоке занепокоєння", зауважив речник.

"Він привітав скасування воєнного стану, висловив упевненість у демократичній стійкості країни і підтвердив непохитну відданість Сполучених Штатів нашому альянсу", – проінформував Міллер.

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Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив надзвичайний воєнний стан у країні нібито для захисту країни від "комуністичних сил".

Своєю чергою Національна асамблея Південної Кореї проголосувала за вимогу до президента Юн Сок Йоля скасувати воєнний стан.

Після того президент заявив, що скасує воєнний стан на засіданні уряду, що й відбулося.

Інформували, що глава Пентагону Ллойд Остін відмовився від планів здійснити візит до Південної Кореї після невдалої спроби запровадження воєнного стану.