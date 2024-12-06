Блинкен выразил уверенность США в устойчивости демократии Южной Кореи

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в разговоре с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Юлом выразил уверенность в демократической устойчивости страны.

Об этом в X (Twitter) написал представитель Госдепа США Мэтью Миллер, передает "Европейская правда".

Блинкен пообщался с главой МИД Южной Кореи "после глубоко обеспокоенного развития событий" в стране.

"Он приветствовал отмену военного положения, выразил уверенность в демократической устойчивости страны и подтвердил непоколебимую преданность Соединенных Штатов нашему Альянсу", – проинформировал Миллер.

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Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 3 декабря объявил чрезвычайное военное положение в стране якобы для защиты страны от "коммунистических сил".

В свою очередь Национальная ассамблея Южной Кореи проголосовала за требование к президенту Юн Сок Йолю отменить военное положение.

После этого президент заявил, что отменит военное положение на заседании правительства, что и произошло.

Информировали, что глава Пентагона Ллойд Остин отказался от планов визита в Южную Корею после неудачной попытки введения военного положения.