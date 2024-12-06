Орбан грозиться ветувати бюджет ЄС, якщо не розморозять кошти для Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що накладе вето на наступний довгостроковий бюджет Європейського Союзу, якщо країна не отримає доступ до коштів блоку, які були заморожені через проблеми з верховенством права та корупцією.

Про це він сказав у інтерв’ю угорському радіо, цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".

Як передають журналісти агентства, Орбан заявив, що накладе вето на наступний довгостроковий бюджет Європейського Союзу, якщо країна не отримає доступ до коштів блоку.

Агентство зазначило, що угорський прем’єр мав на увазі наступний семирічний бюджет ЄС з 2028 року, який вимагає одностайності серед 27 країн-членів.

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"Угорщина, безсумнівно, отримає ці кошти. Кошти, які ми не отримаємо в 2025 і 2026 роках, нам доведеться отримати в 2027 і 2028 роках, тому що якщо ми цього не зробимо, то ЄС не матиме бюджету, тому що я не погоджуся на це", – заявив він.

Як інформує агентство, інвестори регулярно вказують на те, що приблизно 20 млрд євро, які ЄС наразі утримує від Угорщини, є головною вразливістю для економіки країни.

Зокрема, нещодавно рейтингове агентство Moody's знизило прогноз по борговому рейтингу Угорщини зі стабільного до негативного, посилаючись на те, що шанси уряду розблокувати заморожені фонди ЄС зменшуються.

У грудні 2023 року ЄС розблокував 10,2 млрд євро для Угорщини після того, як вона виконала вимоги Єврокомісії щодо посилення судової незалежності.

А в березні 2024 року Угорщині вдалося розблокувати близько 2 млрд євро коштів Європейського Союзу після того, як уряд Орбана виконав вимоги Європейської комісії стосовно освітньої підготовки та гендерної рівності.

Однак у червні Суд ЄС зобов’язав Угорщину сплатити разовий штраф обсягом 200 млн євро та пеню у розмірі 1 млн євро за кожен день зволікання у зв’язку з невиконанням рішення Суду, що стосується відступу від процедур ЄС щодо притулку та видворення осіб, які нелегально перебувають в країні. Згодом Угорщина пообіцяла зробити кроки для виконання рішення Суду ЄС стосовно міграційної політики.