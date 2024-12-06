Орбан грозится ветировать бюджет ЕС, если не разморозят средства для Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наложит вето на следующий долгосрочный бюджет Европейского Союза, если страна не получит доступ к средствам блока, которые были заморожены из-за проблем с верховенством права и коррупцией.

Об этом он сказал в интервью венгерскому радио, цитирует Bloomberg, передает "Европейская правда".

Как передают журналисты агентства, Орбан заявил, что наложит вето на следующий долгосрочный бюджет Европейского Союза, если страна не получит доступ к средствам блока.

Агентство отметило, что венгерский премьер имел в виду следующий семилетний бюджет ЕС с 2028 года, который требует единодушия среди 27 стран-членов.

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"Венгрия, несомненно, получит эти средства. Средства, которые мы не получим в 2025 и 2026 годах, нам придется получить в 2027 и 2028 годах, потому что если мы этого не сделаем, то ЕС не будет иметь бюджета, потому что я не соглашусь на это", – заявил он.

Как информирует агентство, инвесторы регулярно указывают на то, что примерно 20 млрд евро, которые ЕС сейчас удерживает от Венгрии, являются главной уязвимостью для экономики страны.

В частности, недавно рейтинговое агентство Moody's снизило прогноз по долговому рейтингу Венгрии со стабильного до негативного, ссылаясь на то, что шансы правительства разблокировать замороженные фонды ЕС уменьшаются.

В декабре 2023 года ЕС разблокировал 10,2 млрд евро для Венгрии после того, как она выполнила требования Еврокомиссии по усилению судебной независимости.

А в марте 2024 года Венгрии удалось разблокировать около 2 млрд евро средств Европейского Союза после того, как правительство Орбана выполнило требования Европейской комиссии относительно образовательной подготовки и гендерного равенства.

Однако в июне Суд ЕС обязал Венгрию уплатить разовый штраф в размере 200 млн евро и пеню в размере 1 млн евро за каждый день промедления в связи с невыполнением решения Суда, касающегося отступления от процедур ЕС по убежищу и выдворению лиц, нелегально находящихся в стране. Впоследствии Венгрия пообещала предпринять шаги для выполнения решения Суда ЕС относительно миграционной политики.