В Молдове сумма штрафов за подкуп избирателей превысила 460 тысяч евро

В Молдове выписали штрафы уже более чем на 460 тысяч евро гражданам за коррупцию вокруг голосования на президентских выборах 2024 года.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом объявил Национальный центр борьбы с коррупцией.

Наццентр борьбы с коррупцией сообщил, что продолжает рассматривать протоколы о случаях коррупции перед президентскими выборами 2024 года и общая сумма штрафов за выявленные нарушения превысила 9 млн леев (464 тысячи евро).

Сумма отдельных штрафов составляет 25-37,7 тысячи леев (от почти 1300 евро до более 1940 евро).

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"Штрафы выписывают людям, которые требовали, принимали или получали товары, услуги, привилегии или другие выгоды за влияние на реализацию или отказ от реализации избирательных прав во время выборов", – отметили в ведомстве.

Ранее глава Генерального инспектората полиции Молдовы Виорел Чернеуцану рассказал, что в октябре накануне выборов и референдума в Молдову из РФ перевели более 24 млн долларов и за этим стоит беглый олигарх Илан Шор.

Генпрокурор Ион Мунтяну заявил, что схему подкупа помогали разрабатывать российские спецслужбы, а в Промсвязьбанке, через который отправляли "гонорар", для граждан Молдовы открыли около 140 тысяч счетов.

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