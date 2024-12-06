В Афінах запроваджують жорсткі заходи безпеки у річницю резонансного вбивства

В грецькій столиці Афінах поліція запроваджує жорсткі заходи безпеки у річницю вбивства 15-річного Александроса Григоропулоса, якого застрелили правоохоронці у 2008 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

15-річний старшокласник був смертельно поранений поліцейським, що спричинило багатоденні заворушення.

Його смерть залишається приводом для щорічних демонстрацій, які часто переростають у насильство.

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Поліцейський, заарештований за вбивство Григоропулоса, був засуджений до довічного ув'язнення у 2010 році, але був звільнений у 2019 році. Це рішення було підтримано на повторному судовому розгляді через три роки.

Другий офіцер також був засуджений як співучасник і звільнений умовно-достроково після відбуття трьох років ув'язнення.

Незважаючи на сильні зливи в грецькій столиці, очікується, що близько п’яти тисяч поліцейських патрулюватимуть місто в п'ятницю, зосередившись на центральному районі, де сталася стрілянина.

Правоохоронці також розгорнуть водомети, а також безпілотники та гелікоптери для стеження за демонстраціями. Крім того, вони забезпечать сильну присутність біля посольств, міністерств та інших потенційних місць проведення мітингів.

Заплановані також зміни в розкладі руху громадського транспорту: дві центральні станції метро будуть закриті протягом більшої частини дня.

Нагадаємо, минулого року Францію сколихнула хвиля протестів після вбивства поліцейським юнака під Парижем під час перевірки на дорозі, що спричинило масові заворушення, які тривали кілька тижнів.

Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": Молоді та непотрібні: чому Францію трясе від масштабних протестів та що збирається робити влада