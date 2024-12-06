В Афинах вводят жесткие меры безопасности в годовщину резонансного убийства

В греческой столице Афинах полиция вводит жесткие меры безопасности в годовщину убийства 15-летнего Александроса Григоропулоса, которого застрелили правоохранители в 2008 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

15-летний старшеклассник был смертельно ранен полицейским, что повлекло многодневные беспорядки.

Его смерть остается поводом для ежегодных демонстраций, которые часто перерастают в насилие.

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Полицейский, арестованный за убийство Григоропулоса, был приговорен к пожизненному заключению в 2010 году, но был освобожден в 2019 году. Это решение было поддержано на повторном судебном разбирательстве через три года.

Второй офицер также был осужден как соучастник и освобожден условно-досрочно после отбытия трех лет заключения.

Несмотря на сильные ливни в греческой столице, ожидается, что около пяти тысяч полицейских будут патрулировать город в пятницу, сосредоточившись на центральном районе, где произошла стрельба.

Правоохранители также развернут водометы, а также беспилотники и вертолеты для слежения за демонстрациями. Кроме того, они обеспечат сильное присутствие возле посольств, министерств и других потенциальных мест проведения митингов.

Запланированы также изменения в расписании движения общественного транспорта: две центральные станции метро будут закрыты в течение большей части дня.

Напомним, в прошлом году Францию всколыхнула волна протестов после убийства полицейским юноши под Парижем во время проверки на дороге, что вызвало массовые беспорядки, которые продолжались несколько недель.

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": Молодые и ненужные: почему Францию трясет от масштабных протестов и что собирается делать власть