Посольство США у Латвії на тлі спекуляцій запевнило, що не скорочує персонал

Посольство США у Латвії запевнило, що зміна процедури видачі імміграційних віз для балтійських громадян не означає скорочення персоналу посольств чи таких планів у майбутньому – після того, як довкола цього рішення почалися панічні чутки про підготовку до закриття посольств через російську загрозу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

Нещодавно США призупинили видачу імміграційних віз у Литвії, Латвії та Естонії і перенесли процедуру до Стокгольма.

Це рішення спричинило припущення, що Штати ймовірно починають згортати роботу дипмісій у країнах Балтії, маючи певну інформацію про наміри Росії.

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Серед іншого, такі чутки підігріли слова запрошеного в ефір Латвійського радіо російського журналіста Алексєя Малова (оголошеного в РФ "іноагентом").

Відповідаючи на питання ведучої щодо потенційної загрози для Балтії російських баз у Псковській області, які почали розширювати, Малов вказав на новини про "призупинення видачі віз" і припустив, що це може означати скорочення персоналу посольств США, і це "дуже недобре, тому що досі американці не помилялися у передбаченнях".

Запощений у соцмережі фрагмент ефіру отримав дуже велике поширення.

Посольство США у Ризі на запит Delfi запевнило, що не скорочує чисельність співробітників і таких планів немає, а переміщення видачі імміграційних віз у Стокгольм з 2 грудня пов’язане з оптимізацією процесів і стосується не лише балтійських заявників.

"Це рішення ухвалили для зменшення загального часу очікування на видачу", – заявили у посольстві, наголосивши, що туристичних та студентських віз це не стосується.

Посольство зазначило, що ще раніше у Стокгольм передали розгляд імміграційних віз від заявників з Норвегії і Данії, а тепер це розширили на країни Балтії і Фінляндію.

"Цей тип "консолідації послуг" – поширена практика у всьому світі, і це ніяк не пов’язано з якимись безпековими чи іншими занепокоєннями", – додали у коментарі.

Журналіст Малов у коментарі Delfi пояснив, що обмовився, сказавши загалом про "призупинення видачі віз", а не лише імміграційних віз, та вибачився.

Нещодавно у Латвії засудили до в'язниці тіктокера, який прославляв Росію і війну, а інша проросійська активістка отримала новий термін за розміщення на вікнах радянської символіки.