Посольство США в Латвии на фоне спекуляций заверило, что не сокращает персонал
Посольство США в Латвии заверило, что изменение процедуры выдачи иммиграционных виз для балтийских граждан не означает сокращения персонала посольств или таких планов в будущем – после того, как вокруг этого решения начались панические слухи о подготовке к закрытию посольств из-за российской угрозы.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.
Недавно США приостановили выдачу иммиграционных виз в Литве, Латвии и Эстонии и перенесли процедуру в Стокгольм.
Это решение вызвало предположение, что Штаты вероятно начинают сворачивать работу дипмиссий в странах Балтии, имея определенную информацию о намерениях России.
Среди прочего, такие слухи подогрели слова приглашенного в эфир Латвийского радио российского журналиста Алексея Малова (объявленного в РФ "иноагентом").
Отвечая на вопрос ведущей о потенциальной угрозе для Балтии российских баз в Псковской области, которые начали расширять, Малов указал на новости о "приостановке выдачи виз" и предположил, что это может означать сокращение персонала посольств США, и это "очень нехорошо, потому что до сих пор американцы не ошибались в предсказаниях".
Запощенный в соцсети фрагмент эфира получил очень большое распространение.
Посольство США в Риге на запрос Delfi заверило, что не сокращает численность сотрудников и таких планов нет, а перемещение выдачи иммиграционных виз в Стокгольм со 2 декабря связано с оптимизацией процессов и касается не только балтийских заявителей.
"Это решение приняли для уменьшения общего времени ожидания на выдачу", – заявили в посольстве, подчеркнув, что туристических и студенческих виз это не касается.
Посольство отметило, что еще раньше в Стокгольм передали рассмотрение иммиграционных виз от заявителей из Норвегии и Дании, а теперь это расширили на страны Балтии и Финляндию.
"Этот тип "консолидации услуг" – распространенная практика во всем мире и это никак не связано с какими-то беспокойствами, связанными с безопасностью или другими", – добавили в комментарии.
Журналист Малов в комментарии Delfi объяснил, что оговорился, сказав в целом о "приостановлении выдачи виз", а не только иммиграционных виз, и извинился.
Недавно в Латвии приговорили к тюрьме тиктокера, который прославлял Россию и войну, а другая пророссийская активистка получила новый срок за размещение на окнах советской символики.