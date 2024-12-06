Посольство США в Латвии на фоне спекуляций заверило, что не сокращает персонал

Посольство США в Латвии заверило, что изменение процедуры выдачи иммиграционных виз для балтийских граждан не означает сокращения персонала посольств или таких планов в будущем – после того, как вокруг этого решения начались панические слухи о подготовке к закрытию посольств из-за российской угрозы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

Недавно США приостановили выдачу иммиграционных виз в Литве, Латвии и Эстонии и перенесли процедуру в Стокгольм.

Это решение вызвало предположение, что Штаты вероятно начинают сворачивать работу дипмиссий в странах Балтии, имея определенную информацию о намерениях России.

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Среди прочего, такие слухи подогрели слова приглашенного в эфир Латвийского радио российского журналиста Алексея Малова (объявленного в РФ "иноагентом").

Отвечая на вопрос ведущей о потенциальной угрозе для Балтии российских баз в Псковской области, которые начали расширять, Малов указал на новости о "приостановке выдачи виз" и предположил, что это может означать сокращение персонала посольств США, и это "очень нехорошо, потому что до сих пор американцы не ошибались в предсказаниях".

Запощенный в соцсети фрагмент эфира получил очень большое распространение.

Посольство США в Риге на запрос Delfi заверило, что не сокращает численность сотрудников и таких планов нет, а перемещение выдачи иммиграционных виз в Стокгольм со 2 декабря связано с оптимизацией процессов и касается не только балтийских заявителей.

"Это решение приняли для уменьшения общего времени ожидания на выдачу", – заявили в посольстве, подчеркнув, что туристических и студенческих виз это не касается.

Посольство отметило, что еще раньше в Стокгольм передали рассмотрение иммиграционных виз от заявителей из Норвегии и Дании, а теперь это расширили на страны Балтии и Финляндию.

"Этот тип "консолидации услуг" – распространенная практика во всем мире и это никак не связано с какими-то беспокойствами, связанными с безопасностью или другими", – добавили в комментарии.

Журналист Малов в комментарии Delfi объяснил, что оговорился, сказав в целом о "приостановлении выдачи виз", а не только иммиграционных виз, и извинился.

Недавно в Латвии приговорили к тюрьме тиктокера, который прославлял Россию и войну, а другая пророссийская активистка получила новый срок за размещение на окнах советской символики.