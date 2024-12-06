Рейтинги канцлера Німеччини і лідера опозиції практично зрівнялися

Якби німцям довелося обирати між чинним канцлером Олафом Шольцом та лідером опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріхом Мерцом, 43% опитаних обрали б Шольца, а 45% – Мерца.

Такими є дані опитування ZDF-Politbarometer, передає "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, чинний лідер Соціал-демократичної партії і кандидат у канцлери отримав значний приріст: у жовтні за Шольца готові були б проголосувати 37%, а два тижні тому – 39%.

За Мерца у жовтні проголосували б 48%, а два тижні тому – 44%.

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Таким чином, лідер опозиції лише незначним чином випереджає чинного канцлера, який останнім часом вважався аутсайдером опитувань.

Згідно з інформацією соціологів, зміни відбулися насамперед завдяки групі тих, хто досі не визначився зі своїми політичними симпатіями.

Інше опитування показало, що СДПН канцлера Олафа Шольца істотно наростила популярність і тепер лише трохи відстає від ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Нагадаємо, у листопаді в Німеччині розвалилася "світлофорна коаліція" за участі соціал-демократів Олафа Шольца, "Зелених" та ВДП. Дострокові вибори до парламенту Німеччини мають відбутись 23 лютого 2025 року.