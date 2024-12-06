Рейтинги канцлера Германии и лидера оппозиции практически сравнялись

Если бы немцам пришлось выбирать между действующим канцлером Олафом Шольцем и лидером оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрихом Мерцем, 43% опрошенных выбрали бы Шольца, а 45% – Мерца.

Таковы данные опроса ZDF-Politbarometer, передает "Европейская правда".

Согласно опросу, действующий лидер Социал-демократической партии и кандидат в канцлеры получил значительный прирост: в октябре за Шольца готовы были бы проголосовать 37%, а две недели назад – 39%.

За Мерца в октябре проголосовали бы 48%, а две недели назад – 44%.

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Таким образом, лидер оппозиции лишь незначительно опережает действующего канцлера, который в последнее время считался аутсайдером опросов.

Согласно информации социологов, изменения произошли прежде всего благодаря группе тех, кто до сих пор не определился со своими политическими симпатиями.

Другой опрос показал, что СДПГ канцлера Олафа Шольца существенно нарастила популярность и теперь лишь немного отстает от ультраправой "Альтернативы для Германии".

Напомним, в ноябре в Германии развалилась "светофорная коалиция" с участием социал-демократов Олафа Шольца, "Зеленых" и СвДП. Досрочные выборы в парламент Германии должны состояться 23 февраля 2025 года.