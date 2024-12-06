ЗМІ: Телефон глави МЗС Франції зламали

Зловмисники отримали доступ до особистого телефона очільника Міністерства закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро.

Про це довідалось видання Mediapart, повідомляє "Європейська правда".

За попередньою інформацією, невідомі зламали телефон французького міністра, коли той перейшов за шкідливим посиланням у захищеному месенджері Signal.

Джерела Mediapart стверджують, що зловмисники, ймовірно, хотіли видати себе за главу МЗС Франції.

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Про злам стало відомо, коли очільник дипломатії Бахрейну отримав "сумнівне повідомлення" від Барро й попередив про це французькі дипломатичні служби. Після цього в Міністерстві взяли телефон на перевірку.

Попередній аналіз, за даними французького МЗС, не виявив на пристрої Барро жодного піратського або шпигунського програмного забезпечення.

Нагадаємо, що у 2021 році кілька французьких міністрів, а також президент Франції Емманюель Макрон стали мішенню для шпигунського програмного забезпечення Pegasus.

А нещодавно зловмисники зламали Telegram-акаунти кількох членів парламенту.