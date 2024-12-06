СМИ: Телефон главы МИД Франции взломали

Злоумышленники получили доступ к личному телефону главы Министерства иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро.

Об этом узнало издание Mediapart, сообщает "Европейская правда".

По предварительной информации, неизвестные взломали телефон французского министра, когда тот перешел по вредоносной ссылке в защищенном мессенджере Signal.

Источники Mediapart утверждают, что злоумышленники, вероятно, хотели выдать себя за главу МИД Франции.

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О взломе стало известно, когда глава дипломатии Бахрейна получил "сомнительное сообщение" от Барро и предупредил об этом французские дипломатические службы. После этого в Министерстве взяли телефон на проверку.

Предварительный анализ, по данным французского МИД, не обнаружил на устройстве Барро никакого пиратского или шпионского программного обеспечения.

Напомним, что в 2021 году несколько французских министров, а также президент Франции Эмманюэль Макрон стали мишенью для шпионского программного обеспечения Pegasus.

А недавно злоумышленники взломали Telegram-аккаунты нескольких членов парламента.