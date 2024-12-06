У Сеймі Польщі ультраправий депутат подарував Туску баварські шкіряні штани

Під час п'ятничного засідання Сейму Польщі депутат ультраправої "Конфедерації" Конрад Беркович вийшов на трибуну в шапці святого Миколая з, як він висловився, подарунком для прем'єра Дональда Туска.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Депутат "Конфедерації" Конрад Беркович виступав під час п'ятничного засідання Сейму. Коли він вийшов на трибуну з пленарної зали, пролунав здивований гомін. "О, Миколай", – можна було почути, бо в руці у політика був характерний різдвяний мішок з подарунками.

"Спочатку поясню. Тому що це "миколайчики". Не сварімося. Замість того, щоб дарувати подарунки, політики дарують один одному різочки. А я нещодавно зустрівся зі святим Миколаєм, і він попросив мене зробити справжній подарунок", – сказав політик, після чого дістав з сумки червону шапку з білим помпоном і надів її на голову.

Реклама:

фото PAP

Беркович зробив вигляд, що зачитує подарункову записку: "Що тут написано? Дональду Туску за готовність до сусідської допомоги – традиційний національний костюм". Потім він дістав з сумки коричневі короткі штани на підтяжках – елемент народного костюма з баварського регіону.

"Тримайте, баварські штани", – сказав він, після чого в залі парламенту пролунав сміх.

"Давайте дарувати один одному подарунки. Я прошу, щоб прем'єр-міністр якнайшвидше отримав цей подарунок", – підсумував депутат, після чого покинув трибуну.

Варто зазначити, що подарунок від ультраправого політика був радше не приязним жестом, а натяком на "німецькі симпатії і зв'язки" Дональда Туска, якими польському прем'єру люблять дорікати праві партії.

У січні голова попередньої партії влади Ярослав Качинський отримав догану від комітету з питань етики Сейму за те, що назвав прем’єр-міністра Дональда Туска "німецьким агентом". Перед цим Качинського так само покарали в Сеймі за те, що він назвав Дональда Туска "ворогом народу", якому варто було б "залишитись у Німеччині".

Читайте також про те, як народився міф про "німецького агента" Дональда Туска, і як він повернувся в польську політику.