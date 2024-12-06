В Сейме Польши ультраправый депутат подарил Туску баварские кожаные штаны

Во время пятничного заседания Сейма Польши депутат ультраправой "Конфедерации" Конрад Беркович вышел на трибуну в шапке святого Николая с, как он выразился, подарком для премьера Дональда Туска.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Депутат "Конфедерации" Конрад Беркович выступал во время пятничного заседания Сейма. Когда он вышел на трибуну из пленарного зала, раздался удивленный гомон. "О, Николай", – можно было услышать, потому что в руке у политика был характерный рождественский мешок с подарками.

"Сначала объясню. Потому что это "николайчики". Не будем ссориться. Вместо того чтобы дарить подарки, политики дарят друг другу розочки. А я недавно встретился со святым Николаем, и он попросил меня сделать настоящий подарок", – сказал политик, после чего достал из сумки красную шапку с белым помпоном и надел ее на голову.

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фото PAP

Беркович сделал вид, что зачитывает подарочную записку: "Что здесь написано? Дональду Туску за готовность к соседской помощи – традиционный национальный костюм". Затем он достал из сумки коричневые короткие коричневые штаны на подтяжках – элемент народного костюма из баварского региона.

"Держите, баварские штаны", – сказал он, после чего в зале парламента раздался смех.

"Давайте дарить друг другу подарки. Я прошу, чтобы премьер-министр как можно быстрее получил этот подарок", – подытожил депутат, после чего покинул трибуну.

Стоит отметить, что подарок от ультраправого политика был скорее не дружеским жестом, а намеком на "немецкие симпатии и связи" Дональда Туска, которыми польского премьера любят попрекать правые партии.

В январе глава предыдущей партии власти Ярослав Качиньский получил выговор от комитета по вопросам этики Сейма за то, что назвал премьер-министра Дональда Туска "немецким агентом". Перед этим Качиньского так же наказали в Сейме за то, что он назвал Дональда Туска "врагом народа", которому следовало бы "остаться в Германии".

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