Социалисты во Франции готовы говорить с Макроном о новом правительстве

Лидер Социалистической партии Франции Оливье Фор выразил готовность к переговорам о новом правительстве после того, как парламент отправил в отставку правительство премьера Мишеля Барнье.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

В интервью французскому радио Фор заявил, что "готов обсудить все темы и посмотреть, что возможно в краткосрочной перспективе" в плане формирования правительства.

"Нам нужно найти решение, потому что мы не можем позволить стране остановиться на месяцы", – подчеркнул лидер французских социалистов.

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Он одновременно заявил, что требует уступок по главной пенсионной реформе президента Франции и посредника, который бы возглавил переговоры между политическими партиями до назначения нового премьер-министра.

Тем не менее, шаг Фора, который подчеркивает все большие разногласия в лагере объединенного левого блока "Новый народный фронт", потенциально может привести к поддержке социалистами правительства с участием центристов и консерваторов Макрона.

На этой неделе Франция погрузилась в политический кризис после того, как нижняя палата парламента, Национальная ассамблея, отправила в отставку правительство Мишеля Барнье всего через три месяца после его формирования.

Барнье, которого поддерживали центристы и консерваторы, не пережил вотума недоверия из-за попыток принять строгий бюджет на 2025 год, направленный на сокращение дефицита.

Макрон накануне пообещал провести переговоры с различными политическими силами и "в ближайшие дни" назначить нового премьер-министра Франции.

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