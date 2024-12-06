У Греції заарештували 3 обвинувачених у підробці творів мистецтва

Три людини були заарештовані на півночі Греції за підозрою в систематичній підробці робіт провідних грецьких художників і продажу їх як оригіналів через онлайн-аукціон.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

У заяві поліції йдеться, що арешти були проведені в середу напередодні інтернет-продажу 123 картин і скульптур, який проводили аукціоністи, що базувалися в північному місті Салоніки.

Мистецтвознавець з Національної галереї Греції, який дослідив роботи, виявив, що всі 123 були "очевидно" підробленими, йдеться в заяві поліції.

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Поліцейські провели обшуки в приміщенні аукціонного дому і в чотирьох місцях, де, ймовірно, були підроблені картини, і вилучили понад 800 інших творів мистецтва, автентичність і походження яких зараз з'ясовується.

За попередніми оцінками, запланований на четвер аукціон мав зібрати від 288 000 до 398 000 євро.

Згідно з аукціонним каталогом, на продаж виставлені картини померлих художників 20-го століття Янніса Гайтіса, Нікоса Хаджікіріакоса-Гікаса і Алекоса Фассіаноса. Їхні роботи користуються великою популярністю серед колекціонерів і можуть коштувати п'ятизначні суми.

У п'ятницю трьом підозрюваним, двом чоловікам у віці 70 і 62 років і 42-річній жінці, були пред'явлені звинувачення в неодноразових актах підробки, а також в отриманні і спробі збуту продуктів злочинної діяльності.

Італійська поліція у листопаді викрила масштабну загальноєвропейську мережу підробок, яка займалася виготовленням і продажем підроблених творів мистецтва авторства відомих художників – зокрема Бенксі, Пабло Пікассо та Енді Воргола.

Нагадаємо, цього літа італійські карабінери у співпраці з Францією та Європолом викрили та заарештували чоловіка, який організував у Неаполі друк фальшивих банкнот євро.