В Греции арестовали 3 обвиняемых в подделке произведений искусства

Три человека были арестованы на севере Греции по подозрению в систематической подделке работ ведущих греческих художников и продаже их как оригиналов через онлайн-аукцион.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

В заявлении полиции говорится, что аресты были проведены в среду накануне интернет-продажи 123 картин и скульптур, которую проводили аукционисты, базировавшиеся в северном городе Салоники.

Искусствовед из Национальной галереи Греции, исследовавший работы, обнаружил, что все 123 были "очевидно" поддельными, говорится в заявлении полиции.

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Полицейские провели обыски в помещении аукционного дома и в четырех местах, где, вероятно, были поддельные картины, и изъяли более 800 других произведений искусства, подлинность и происхождение которых сейчас выясняется.

По предварительным оценкам, запланированный на четверг аукцион должен был собрать от 288 000 до 398 000 евро.

Согласно аукционному каталогу, на продажу выставлены картины умерших художников 20-го века Янниса Гайтиса, Никоса Хаджикириакоса-Гикаса и Алекоса Фассианоса. Их работы пользуются большой популярностью среди коллекционеров и могут стоить пятизначные суммы.

В пятницу трем подозреваемым, двум мужчинам в возрасте 70 и 62 лет и 42-летней женщине, были предъявлены обвинения в неоднократных актах подделки, а также в получении и попытке сбыта продуктов преступной деятельности.

Итальянская полиция в ноябре разоблачила масштабную общеевропейскую сеть подделок, которая занималась изготовлением и продажей поддельных произведений искусства авторства известных художников – в частности Бэнкси, Пабло Пикассо и Энди Уорхола.

Напомним, этим летом итальянские карабинеры в сотрудничестве с Францией и Европолом разоблачили и арестовали мужчину, который организовал в Неаполе печать фальшивых банкнот евро.