Уряд Нідерландів хоче зробити країну більш стійкою до війни і інших загроз

Уряд хоче зробити Нідерланди більш стійкими до масштабного збройного конфлікту або інших кризових ситуацій, таких як повені, пандемія або тривалий збій у "життєво важливих процесах".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Йдеться також про спроби з-за кордону дезорганізувати нідерландське суспільство, викликати заворушення або завдати економічної шкоди.

Після тривалого періоду миру, що тривав близько 80 років, усвідомлення можливості війни зникло, каже міністр юстиції і безпеки Давид Ван Веел. Разом з міністром оборони Рубенсом Брекельмансом він представив детальний план "стійкості" Нідерландів.

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Громадянам рекомендується мати вдома аварійний набір на випадок відключення електроенергії, відсутності Wi-Fi та води з-під крану. Уряд не платитиме за ці набори, адже це також відповідальність самих людей. "Окрім приватних осіб, компанії та муніципалітети також повинні створити кризові сценарії, щоб підготуватися до найгіршого", – вважає Брекельманс.

Російська агресія призвела до того, що міжнародна безпека "стрімко погіршується", підкреслюють в уряді. Нідерланди вже є об'єктом щоденних кібератак, шпигунства і саботажу. Якщо Нідерланди стануть більш стійкими, це також стримуватиме такі країни, як Росія та Китай, вважає Брекельманс.

Уряд вже деякий час докладає зусиль для підвищення стійкості, іноді у відповідь на кібератаки, які, як підозрюють, здійснюються під керівництвом Росії. В урядовій програмі кабінету міністрів вже детально обговорюється необхідність зробити Нідерланди більш стійкими як у соціальному, так і у військовому плані.

Тепер усі міністерства повинні скласти плани, щоб забезпечити належну підготовку країни в усіх сферах. У 2025 році також буде проведена національна кампанія, щоб розповісти всім громадянам, що вони можуть зробити самі, щоб підготуватися до загроз.

Брекельманс заявив, що Нідерланди ще не перебувають у стані війни, "але й не в стані миру": "У цій сірій зоні ми повинні захищатися від гібридних атак і підвищувати свою військову готовність". У разі війни важливо, щоб голландська економіка продовжувала працювати, а уряд "залишався урядом".

Нагадаємо, органи влади у північноєвропейських державах оновили поради для свого населення, як вижити в умовах війни або іншої схожої кризи.