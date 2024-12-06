Правительство Нидерландов хочет сделать страну более устойчивой к войне и другим угрозам

Правительство хочет сделать Нидерланды более устойчивыми к масштабному вооруженному конфликту или другим кризисным ситуациям, таким как наводнения, пандемия или длительный сбой в "жизненно важных процессах".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Речь идет также о попытках из-за рубежа дезорганизовать нидерландское общество, вызвать беспорядки или нанести экономический ущерб.

После длительного периода мира, длившегося около 80 лет, осознание возможности войны исчезло, говорит министр юстиции и безопасности Давид Ван Веел. Вместе с министром обороны Рубенсом Брекельмансом он представил подробный план "устойчивости" Нидерландов.

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Гражданам рекомендуется иметь дома аварийный набор на случай отключения электроэнергии, отсутствия Wi-Fi и воды из-под крана. Правительство не будет платить за эти наборы, ведь это также ответственность самих людей. "Кроме частных лиц, компании и муниципалитеты также должны создать кризисные сценарии, чтобы подготовиться к худшему", – считает Брекельманс.

Российская агрессия привела к тому, что международная безопасность "стремительно ухудшается", подчеркивают в правительстве. Нидерланды уже являются объектом ежедневных кибератак, шпионажа и саботажа. Если Нидерланды станут более устойчивыми, это также будет сдерживать такие страны, как Россия и Китай, считает Брекельманс.

Правительство уже некоторое время прилагает усилия для повышения устойчивости, иногда в ответ на кибератаки, которые, как подозревают, осуществляются под руководством России. В правительственной программе кабинета министров уже подробно обсуждается необходимость сделать Нидерланды более устойчивыми как в социальном, так и в военном плане.

Теперь все министерства должны составить планы, чтобы обеспечить надлежащую подготовку страны во всех сферах. В 2025 году также будет проведена национальная кампания, чтобы рассказать всем гражданам, что они могут сделать сами, чтобы подготовиться к угрозам.

Брекельманс заявил, что Нидерланды еще не находятся в состоянии войны, "но и не в состоянии мира": "В этой серой зоне мы должны защищаться от гибридных атак и повышать свою военную готовность". В случае войны важно, чтобы голландская экономика продолжала работать, а правительство "оставалось правительством".

Напомним, органы власти в североевропейских государствах обновили советы для своего населения, как выжить в условиях войны или другого похожего кризиса.