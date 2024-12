Глава дипломатии ЕС связала падение Асада со слабостью России и Ирана

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отреагировала на свержение режима Башара Асада в Сирии, отметив, что видит в нем слабость России и Ирана.

С реакцией она выступила в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Каллас назвала конец диктатуры Асада "положительным и долгожданным событием". "Это также свидетельствует о слабости сторонников Асада – России и Ирана", – отметила она.

Приоритетом ЕС, отметила Каллас, является обеспечение безопасности в регионе. Поэтому с этой целью она будет работать со всеми конструктивными партнерами, как в Сирии, так и в регионе.

Реклама:

Конец диктатуры Асада является позитивным и долгожданным событием. Оно также показывает слабость сторонников Асада – России и Ирана.

The end of Assad’s dictatorship is a positive and long-awaited development. It also shows the weakness of Assad’s backers, Russia and Iran.



Our priority is to ensure security in the region. I will work with all the constructive partners, in Syria and in the region.