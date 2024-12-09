У Римі затримали активістів, які намагалися прорватися до кортежу Папи Франциска

У Римі іспанська активістка разом із трьома іншими демонстрантами спробувала стрибнути на кортеж Папи Франциска, який прямував на церемонію Непорочного Зачаття – її зупинили працівники служби безпеки.

Про це пише агентство ANSA, передає "Європейська правда".

Як розповіло агентство, у неділю, 8 грудня, іспанська активістка, яка виступає проти кориди, разом із трьома іншими демонстрантами спробувала стрибнути на кортеж Папи Франциска, який прямував на церемонію Непорочного Зачаття.

Іспанська активістка, яка вже перелізла через бар’єр перед площею Іспанії, спробувала кинутися на одну з автівок папського кортежу. Однак поліція та жандарми втрутилися і зупинили її.

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Папа Франциск зміг продовжити свій маршрут після кількох хвилин затримки й провів запланований акт поклоніння Діві Марії у звичайному порядку. Усіх чотирьох активістів було затримано та заарештовано.

У серпні щотижневу загальну аудієнцію Папи Римського Франциска у Ватикані ненадовго перервали дві жінки з групи захисників тварин. Вони протестували проти проведення кориди.