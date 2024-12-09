В Риме задержали активистов, которые пытались прорваться к кортежу Папы Франциска

В Риме испанская активистка вместе с тремя другими демонстрантами попыталась прыгнуть на кортеж Папы Франциска, который направлялся на церемонию Непорочного Зачатия – ее остановили сотрудники службы безопасности.

Об этом пишет агентство ANSA, передает "Европейская правда".

Как рассказало агентство, в воскресенье, 8 декабря, испанская активистка, которая выступает против корриды, вместе с тремя другими демонстрантами попыталась прыгнуть на кортеж Папы Франциска, который направлялся на церемонию Непорочного Зачатия.

Испанская активистка, которая уже перелезла через барьер перед площадью Испании, попыталась броситься на одну из машин папского кортежа. Однако полиция и жандармы вмешались и остановили ее.

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Папа Франциск смог продолжить свой маршрут после нескольких минут задержки и провел запланированный акт поклонения Деве Марии в обычном порядке. Все четыре активиста были задержаны и арестованы.

В августе еженедельную общую аудиенцию Папы Римского Франциска в Ватикане ненадолго прервали две женщины из группы защитников животных. Они протестовали против проведения корриды.