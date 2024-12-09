Французькі ультраліві погрожують соціалістам розривом за готовність до компромісів з Макроном

Лідер ультралівої партії "Нескорена Франція" пригрозив розривом своїм партнерам-соціалістам, з якими вони разом йшли на вибори у складі блоку "Новий народний фронт", за готовність співпрацювати з президентом у питанні формування нового уряду.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Лідер "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон заявив, що якщо соціалісти погодяться формувати уряд разом з партією Макрона, то "Новий народний фронт" продовжить роботу без них".

Меланшон повторив свою позицію, що партія не підтримає формування будь-якого уряду, якщо це не буде уряд від лівих сил, що набрали найбільше голосів на парламентських виборах.

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Меланшон обурився, що лідер соціалістів Олів’є Фор "поставив його перед фактом" і що він через особисті амбіції претендує на прем’єрське крісло, хоча соціалісти на попередніх виборах 2022 року набрали менше 2% голосів.

"Ця пропаганда, що безупинно повторює про необхідність для лівих домовлятися з правими, небезпечна. Вона породжує уряди, готові продати душу дияволу, аби лишитися при владі… Ми відмовляємося зраджувати наших виборців задля посад. Ми будемо втілювати свою програму без компромісів. Демократія – це не про консенсус", – заявив Меланшон.

Раніше ультраліві відмовилися брати участь у консультаціях з президентом щодо кандидатури нового прем’єр-міністра.

Як відомо, Емманюель Макрон визначається з кандидатурою нового прем'єр-міністра після того, як уряду Мішеля Барньє оголосили недовіру, що стало першим таким прецедентом з 1962 року. Сам Макрон заявив, що не збирається йти у відставку.

Детально про це – у статті Франція без премʼєра та без бюджету: чи зможе Макрон вивести країну з політичної кризи