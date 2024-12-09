Французские ультралевые угрожают социалистам разрывом за готовность к компромиссам с Макроном

Лидер ультралевой партии "Непокоренная Франция" пригрозил разрывом своим партнерам-социалистам, с которыми они вместе шли на выборы в составе блока "Новый народный фронт", за готовность сотрудничать с президентом в вопросе формирования нового правительства.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон заявил, что если социалисты согласятся формировать правительство вместе с партией Макрона, то "Новый народный фронт" продолжит работу без них.

Меланшон повторил свою позицию, что партия не поддержит формирование любого правительства, если это не будет правительство от левых сил, набравших больше всего голосов на парламентских выборах.

Реклама:

Меланшон возмутился, что лидер социалистов Оливье Фор "поставил его перед фактом" и что он из-за личных амбиций претендует на премьерское кресло, хотя социалисты на предыдущих выборах 2022 года набрали менее 2% голосов.

"Эта пропаганда, непрерывно повторяющая о необходимости для левых договариваться с правыми, опасна. Она порождает правительства, готовые продать душу дьяволу, чтобы остаться у власти... Мы отказываемся предавать наших избирателей ради должностей. Мы будем воплощать свою программу без компромиссов. Демократия – это не о консенсусе", – заявил Меланшон.

Ранее ультралевые отказались участвовать в консультациях с президентом по кандидатуре нового премьер-министра.

Как известно, Эмманюэль Макрон определяется с кандидатурой нового премьер-министра после того, как правительству Мишеля Барнье объявили недоверие, что стало первым таким прецедентом с 1962 года. Сам Макрон заявил, что не собирается уходить в отставку.

Подробно об этом – в статье Франция без премьера и без бюджета: сможет ли Макрон вывести страну из политического кризиса.