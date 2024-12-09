Одиозный президент Республики Сербской Додик попал в больницу

Одиозный президент Республики Сербской, энтитета в составе Боснии и Герцеговины, Милорад Додик был госпитализирован в одну из больниц Белграда после обследования по поводу острой боли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

Как указано, Додику проведут операцию на пищеводе и желудке.

Перед операцией его посетил президент Сербии Александар Вучич и пожелал скорейшего выздоровления.

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Instagram Александара Вучича

"Я с нетерпением жду продолжения сотрудничества и новых встреч с руководством Республики Сербской. Нас ждет много совместной работы", – написал Вучич в Instagram, опубликовав фото с Додиком.

Президент Республики Сербской Милорад Додик, продвигающий политику сепаратизма, находится под санкциями США и Британии из-за блокирования демократических механизмов власти в Боснии и Герцеговине.

После февраля 2022 года он неоднократно встречался с Владимиром Путиным в России.

Семья Додика попала под санкции США в прошлом году.