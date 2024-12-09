Глава Пентагону назвав "дивовижною" швидкість просування опозиційних сил в Сирії

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у понеділок, що міжнародна спільнота була здивована швидкістю просування опозиційних сил у Сирії.

Його заяву наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Остін зазначив, що очікував на більш жорсткий спротив підконтрольних Башару Асаду сил.

"Всі очікували побачити набагато більш жорсткий опір з боку сил Асада. Тому швидкість, з якою це розгорталося, була несподіванкою, я думаю, для більшості членів міжнародної спільноти", – сказав він під час візиту до Японії.

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Водночас очільник Пентагону додав, що існує ризик того, що терористичні угруповання у регіоні, такі як ІДІЛ, спробують скористатися поточними подіями, щоб відновити свій потенціал.

"Ми зосереджені на ІДІЛ, щоб продовжувати чинити тиск на ІДІЛ і позбавити їх можливості легко відродитися", – резюмував він.

Нагадаємо, повстанці в Сирії 8 грудня заявили, що взяли під контроль столицю Дамаск, сигналізуючи про кінець понад двох десятиліть правління Асада. Асад, наскільки відомо, перебуває у Москві.

Низка європейських лідерів відреагували на новини заявами про те, що ставка Асада на Росію не справдилася, і що так само несподівано одного дня може "посипатися" влада Владіміра Путіна.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що падіння режиму Башара Асада в Сирії відкриває можливості у всьому регіоні Близького Сходу, але містить і ризики.