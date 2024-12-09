Глава Пентагона назвал "удивительной" скорость продвижения оппозиционных сил в Сирии

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в понедельник, что международное сообщество было удивлено скоростью продвижения оппозиционных сил в Сирии.

Его заявление приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Остин отметил, что ожидал более жесткого сопротивления подконтрольных Башару Асаду сил.

"Все ожидали увидеть гораздо более жесткое сопротивление со стороны сил Асада. Поэтому скорость, с которой это разворачивалось, была неожиданностью, я думаю, для большинства членов международного сообщества", – сказал он во время визита в Японию.

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В то же время глава Пентагона добавил, что существует риск того, что террористические группировки в регионе, такие как ИГИЛ, попытаются воспользоваться текущими событиями, чтобы восстановить свой потенциал.

"Мы сосредоточены на ИГИЛ, чтобы продолжать оказывать давление на ИГИЛ и лишить их возможности легко возродиться", – резюмировал он.

Напомним, повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что взяли под контроль столицу Дамаск, сигнализируя о конце более двух десятилетий правления Асада. Асад, насколько известно, находится в Москве.

Ряд европейских лидеров отреагировали на новости заявлениями о том, что ставка Асада на Россию не оправдалась, и что так же неожиданно однажды может "посыпаться" власть Владимира Путина.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что падение режима Башара Асада в Сирии открывает возможности во всем регионе Ближнего Востока, но содержит и риски.