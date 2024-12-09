З-під завалів будинку у Гаазі, де стався сильний вибух, витягли вже шістьох загиблих

Рятувальні служби знайшли шістьох загиблих під руїнами будинку на півночі Гааги, де вранці у суботу стався потужний вибух.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

За час пошукових робіт під уламками знайшли шістьох загиблих. Останнього з них виявили в ніч на понеділок. Чотирьох людей ідентифікували як 45-річного чоловіка, 41-річну жінку, 17-річну дівчину і 31-річного чоловіка. Через пожежу, що вирувала у руїнах після вибуху, ідентифікацію доводиться проводити за ДНК.

У рятувальній службі заявили, що пошуки під завалами продовжаться, доки не переконаються, що там більше немає загиблих.

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З чотирьох постраждалих, яких госпіталізували, двоє залишаються у важкому стані.

Слідчі продовжують роботу на місці для з’ясування можливих причин вибуху, проте прибирання завалів вже почалося. Версій щодо причин нещастя поки не називають.

Нагадаємо, вибух стався вранці 7 грудня в одному з кварталів на півночі Гааги, від вибуху одна секція будинку повністю обвалилася. На двох поверхах будинку розташовані квартири, приміщення на першому поверсі орендував магазин весільних суконь.

Зазначимо, хоча столицею Нідерландів є Амстердам, усі ключові державні установи й посольства розташовані у Гаазі. Це також місто розміщення багатьох міжнародних судових установ.

У жовтні стався сильний вибух у місті на північному сході Англії, тоді загинула дитина і ще шестеро людей постраждали.