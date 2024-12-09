Два человека в тяжелом состоянии в результате взрыва на объекте энергетической группы в Италии

В результате взрыва в хранилище, которое принадлежит энергетической группе Eni и расположено вблизи итальянской Флоренции, два человека находятся в тяжелом состоянии и еще пятеро были госпитализированы.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные местных властей, передает "Европейская правда".

Как отметил глава итальянского региона Тоскана, два человека находятся в опасном для жизни состоянии и еще пятеро были госпитализированы после взрыва на хранилище, принадлежащем итальянской энергетической группе Eni, вблизи Флоренции.

Он отметил, что инцидент произошел в Каленцано, к северу от Флоренции, и столб дыма виден из соседних деревень.

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🔵#Calenzano L'#esplosione di una #raffineria sarebbe avvenuta nell'area del sito ENI. Sul posto sono già operativi Vigili del Fuoco e Polizia; allertate tutte le strutture per i soccorsi. Il boato è stato avvertito anche in centri distanti.pic.twitter.com/9pMwNQUkuH – Rai Radio1 (@Radio1Rai) December 9, 2024

Deposito #ENI di #Calenzano. 15 min. fa botto assurdo. speriamo non ci siano vittime.😑🫤 pic.twitter.com/YXZlkQhn1n – Lorenzo Arcidiaco (@LArcidiaco) December 9, 2024

"Все больницы и службы экстренной помощи в этом районе приведены в готовность", – проинформировал глава итальянского региона.

Представитель Eni сообщил, что на топливном хранилище компании возник пожар. Сейчас пожарные работают над тушением пламени.

В октябре произошел сильный взрыв в городе на северо-востоке Англии, тогда погиб ребенок и еще шесть человек пострадали.

Утром 7 декабря произошел взрыв в одном из кварталов на севере Гааги, от взрыва одна секция дома полностью обвалилась. На двух этажах дома расположены квартиры, помещение на первом этаже арендовал магазин свадебных платьев.

Позже спасательные службы нашли шестерых погибших под руинами.