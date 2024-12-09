ЄС про падіння режиму Асада: Історичний момент

У Європейському союзі, коментуючи падіння режиму Башара Асада в Сирії назвали це "історичним моментом" для народу країни.

Про це йдеться у заяві очільниці зовнішньополітичного відомства ЄС Каї Каллас, повідомляє "Європейська правда".

В заяві від імені ЄС Каллас наголошує на підтримці усіх сирійців, як тих, хто лишався в країні, так і за кордоном.

"Падіння злочинного режиму Асада знаменує собою історичний момент для сирійського народу, який переніс величезні страждання і продемонстрував надзвичайну стійкість у своєму прагненні до гідності, свободи і справедливості", – йдеться в заяві.

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Також в ній наголошується на важливості зберегти територіальну цілісність Сирії, поважати її незалежність, суверенітет, державні інститути, а також відкинути всі форми екстремізму.

В ЄС закликали всі сторони уникати подальшого насильства, забезпечувати захист цивільного населення і дотримуватися норм міжнародного права, включно з міжнародним гуманітарним правом.

"Зараз, як ніколи раніше, необхідно, щоб усі зацікавлені сторони брали участь у всеосяжному діалозі з усіх ключових питань для забезпечення впорядкованої, мирної та інклюзивної передачі влади", – підкреслюється у заяві.

Також в ЄС додали, що підтримують сирійський народ і залишаються в тісному контакті з партнерами в регіоні та ключовими міжнародними партнерами.

У неділю МЗС Росії, яка є союзницею сирійського режиму, опублікувало заяву, у якій повідомило, що Асад покинув пост президента та Сирію.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок наголосила, що після Асада Сирія не повинна перейти до рук інших радикалів.

Французький президент Емманюель Макрон заявив, що "варварська держава нарешті повалена" та додав, що Франція залишатиметься відданою безпеці всіх на Близькому Сході.