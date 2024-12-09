СМИ: Новая глава дипломатии ЕС не дала Меркель пригласить Путина на саммит Евросоюза

Новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, занимая предыдущую должность премьера Эстонии, помешала бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель пригласить Владимира Путина на саммит ЕС незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом говорится в материале Politico, пишет "Европейская правда".

Согласно публикации, это произошло в июне 2021 года, всего за пять месяцев пребывания Каи Каллас на посту премьер-министра Эстонии.

В то время, как заголовки СМИ предупреждали о концентрации российских войск на границе с Украиной, тогдашний канцлер Германии Меркель хотела пригласить Путина на предстоящий саммит лидеров ЕС в Брюсселе.

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Эту идею поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон, и Меркель намеревалась протолкнуть ее во время заседания Европейского совета в Брюсселе. Однако Каллас на это не соглашалась.

"Саммит о чем?", – спросила она, по словам двух дипломатов, в присутствии всех лидеров ЕС. Она подчеркнула, что Путину нельзя доверять, и его нельзя ни задабривать, ни умиротворять.

"Для чего это нужно?", – повторила Каллас, которая в своей жесткой позиции могла рассчитывать на поддержку нескольких других восточноевропейских стран. Меркель была не в состоянии осуществить свой план без согласия всех коллег-лидеров, поэтому отступила.

Когда немецкий канцлер вышла из комнаты, Макрон не мог поверить, что новый лидер маленькой страны ЕС осмелилась унизить Меркель, которая в то время была главным игроком в блоке.

По словам одного из дипломатов, французский президент вернулся к Каллас и, намекая на то, что она может столкнуться с негативной реакцией, спросил: "Вы все еще будете премьер-министром завтра?".

1 декабря 2024 года Кайя Каллас стала Высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политике безопасности, став главой европейской дипломатии. В тот же день она прибыла с визитом в Киев.

На слушаниях по своему назначению Каллас подчеркивала важность поддерживать Украину и реалистично смотреть на угрозы, с которыми может столкнуться Европа.

"ЕвроПравда" рассказывала Каллас в статье "Русофобка", которой доверилась Европа: чего ждать от Каи Каллас во главе дипломатии ЕС.