Макрон знову хоче домовитись про уряд без крайніх правих і лівих

Президент Франції Емманюель Макрон запросив лідерів усіх парламентських партій, окрім крайніх правих і крайніх лівих, на переговори у вівторок, 10 грудня, щодо формування уряду.

Про це заявили ввечері 9 грудня в Єлисейському палаці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Monde.

В офісі Макрона зазначили, що після кількаденних консультацій він запросив "усі політичні партії, які заявили, що виступають за компроміс, з метою формування уряду, що відповідає загальним інтересам, або зробить це можливим".

"Мета полягає в тому, щоб досягти прогресу в досягненні угоди щодо методу", – додали в Єлисейському палаці.

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На переговори, як і минулого разу, не будуть запрошені представники ультраправого "Національного обʼєднання" та ультралівої "Нескореної Франції".

Як відомо, Емманюель Макрон визначається з кандидатурою нового прем'єр-міністра після того, як уряду Мішеля Барньє оголосили недовіру, що стало першим таким прецедентом з 1962 року. Сам Макрон заявив, що не збирається йти у відставку.

Раніше ультраліві відмовилися брати участь у консультаціях з президентом щодо кандидатури нового прем’єр-міністра.

А лідер "Нескореної Франції" пригрозив розривом своїм партнерам-соціалістам, з якими вони разом йшли на вибори у складі блоку "Новий народний фронт", за готовність співпрацювати з Макроном у питанні формування нового уряду.

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