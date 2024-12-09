Макрон снова хочет договориться о правительстве без крайних правых и левых

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил лидеров всех парламентских партий, кроме крайне правых и крайне левых, на переговоры во вторник, 10 декабря, по формированию правительства.

Об этом заявили вечером 9 декабря в Елисейском дворце, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde.

В офисе Макрона отметили, что после многодневных консультаций он пригласил "все политические партии, которые заявили, что выступают за компромисс, с целью формирования правительства, отвечающего общим интересам, или сделает это возможным".

"Цель состоит в том, чтобы достичь прогресса в достижении соглашения по методу", – добавили в Елисейском дворце.

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На переговоры, как и в прошлый раз, не будут приглашены представители ультраправого "Национального объединения" и ультралевой "Непокоренной Франции".

Как известно, Эмманюэль Макрон определяется с кандидатурой нового премьер-министра после того, как правительству Мишеля Барнье объявили недоверие, что стало первым таким прецедентом с 1962 года. Сам Макрон заявил, что не собирается уходить в отставку.

Ранее ультралевые отказались участвовать в консультациях с президентом по кандидатуре нового премьер-министра.

А лидер "Непокоренной Франции" пригрозил разрывом своим партнерам-социалистам, с которыми они вместе шли на выборы в составе блока "Новый народный фронт", за готовность сотрудничать с Макроном в вопросе формирования нового правительства.

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