Польша начинает председательство в Совете ЕС

Польша начинает полугодовое председательство в Совете Европейского Союза, переняв эту роль от Венгрии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

С 1 января 2025 года Польша по ротационному принципу взяла на себя председательство в Совете ЕС, которое продлится до 1 июля. Польша сменила в этой роли Венгрию – мероприятия председательства которой частично бойкотировали в знак протеста против действий венгерского премьера Виктора Орбана во внешней политике, которые радикально расходятся с общей линией ЕС.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что Варшава рассчитывает использовать период польского председательства для укрепления своих позиций как одной из пяти важнейших стран ЕС.

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Среди целей он назвал использование инструментов поддержки ЕС для развития оборонной инфраструктуры, такой как "Восточный щит", полное использование замороженных российских активов.

Также он объявил, что Польша обеспечит "темп и качество" расширения ЕС на восток и юг, как в части Украины, так и в части Молдовы и Западных Балкан.

Украина имеет значительные ожидания от председательства Польши, и, после нее, Дании. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что председательство Польши и Дании в 2025 году должны стать историческими для Украины.