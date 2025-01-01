Фіцо говорив про зупинку транзиту російського газу у новорічній промові

Припинення транзиту російського газу через Україну матиме серйозні наслідки для членів Європейського Союзу, але не для Росії, заявив у своїй новорічній промові прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Словацького прем’єра, як пише "Європейська правда", цитує Dennik N.

Фіцо раніше неодноразово говорив, що Словаччина втратить сотні мільйонів євро транзитних зборів через припинення транзиту, і що крок Києва означатиме вищі ціни на імпорт газу з інших джерел, альтернативних Росії.

"Припинення транзиту матиме серйозні наслідки для всіх нас в Європейському Союзі, але не для Російської Федерації", – сказав Фіцо.

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Лише минулого тижня Фіцо погрожував Україні заходами у відповідь, включно з припиненням постачання електроенергії, якщо Київ припинить транзит російського газу до Словаччини.

Однак Єврокомісія в середу нагадала, що "припинення поставок через Україну – це ситуація, яка була очікуваною", і що "Європейський Союз готовий до неї".

У своїй новорічній промові Фіцо також заявив, що має намір проводити зовнішню політику, орієнтовану на всі чотири сторони світу. На його думку, це "політика, заснована на повазі до міжнародного права і невтручанні у внутрішні справи інших". "Мир повинен бути на вершині піраміди наших інтересів", – сказав він.

Уряд Фіцо є одним з небагатьох в Європейському Союзі, який підтримує контакти з російським керівництвом попри повномастштабну війну Росії проти України.

Водночас в уряді Словаччини запевнили, що країна добре готова до припинення постачання російського газу, який отримувала транзитом через Україну.

Тим часом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський привітав припинення Україною транзиту російського газу.