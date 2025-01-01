Фицо говорил об остановке транзита российского газа в новогодней речи
Прекращение транзита российского газа через Украину будет иметь серьезные последствия для членов Европейского Союза, но не для России, заявил в своей новогодней речи премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Словацкого премьера, как пишет "Европейская правда", цитирует Dennik N.
Фицо ранее неоднократно говорил, что Словакия потеряет сотни миллионов евро транзитных сборов из-за прекращения транзита, и что шаг Киева будет означать более высокие цены на импорт газа из других источников, альтернативных России.
"Прекращение транзита будет иметь серьезные последствия для всех нас в Европейском Союзе, но не для Российской Федерации", – сказал Фицо.
Только на прошлой неделе Фицо угрожал Украине ответными мерами, включая прекращение поставок электроэнергии, если Киев прекратит транзит российского газа в Словакию.
Однако Еврокомиссия в среду напомнила, что "прекращение поставок через Украину – это ситуация, которая была ожидаемой", и что "Европейский Союз готов к ней".
В своей новогодней речи Фицо также заявил, что намерен проводить внешнюю политику, ориентированную на все четыре стороны света. По его мнению, это "политика, основанная на уважении к международному праву и невмешательстве во внутренние дела других". "Мир должен быть на вершине пирамиды наших интересов", – сказал он.
Правительство Фицо является одним из немногих в Европейском Союзе, которое поддерживает контакты с российским руководством несмотря на полномасштабную войну России против Украины.
В то же время в правительстве Словакии заверили, что страна хорошо готова к прекращению поставок российского газа, который получала транзитом через Украину.
Между тем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский приветствовал прекращение Украиной транзита российского газа.