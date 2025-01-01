Укр Рус Eng

Міністр оборони Нідерландів: Атака РФ підкреслює потребу безупинно підтримувати Україну

Новини — Середа, 1 січня 2025, 16:13 — Іванна Костіна

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, коментуючи останню атаку РФ безпілотниками, заявив про необхідність безупинно підтримувати Україну проти російської агресії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у X (Twitter)

За словами Брекельманса, Росія розпочала новий рік, запустивши в Україну понад 100 безпілотників.

"Це лише підкріплює добрі наміри на 2025 рік:

Реклама:

"Безупинно підтримувати Україну проти російської агресії. І в той же час швидко і суттєво зміцнювати наші збройні сили в Європі", – написав міністр.

1 січня вранці в Києві уламки ворожого дрона впали на житловий будинок у Печерському районі, частково зруйнувавши два верхні поверхи та спричинивши пожежу. Внаслідок російської атаки загинули дві людини.

З вечора 31 грудня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками з південного та північного напрямків.

На атаку РФ відреагував також глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Нідерланди Війна з РФ
Реклама: