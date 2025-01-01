Міністр оборони Нідерландів: Атака РФ підкреслює потребу безупинно підтримувати Україну

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, коментуючи останню атаку РФ безпілотниками, заявив про необхідність безупинно підтримувати Україну проти російської агресії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у X (Twitter)

За словами Брекельманса, Росія розпочала новий рік, запустивши в Україну понад 100 безпілотників.

"Це лише підкріплює добрі наміри на 2025 рік:

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"Безупинно підтримувати Україну проти російської агресії. І в той же час швидко і суттєво зміцнювати наші збройні сили в Європі", – написав міністр.

Rusland luidde het nieuwe jaar in door meer dan 100 drones naar Oekraïne te lanceren.



Het versterkt alleen maar de goede voornemens voor 2025:



‘Oekraïne onverminderd steunen tegen de Russische agressie. En tegelijk onze krijgsmachten in Europa snel en fors versterken.’ pic.twitter.com/8Zxbh3xfnG – Ruben Brekelmans (@DefensieMin) January 1, 2025

1 січня вранці в Києві уламки ворожого дрона впали на житловий будинок у Печерському районі, частково зруйнувавши два верхні поверхи та спричинивши пожежу. Внаслідок російської атаки загинули дві людини.

З вечора 31 грудня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками з південного та північного напрямків.

На атаку РФ відреагував також глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.