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Министр обороны Нидерландов: Атака РФ подчеркивает необходимость поддерживать Украину

Новости — Среда, 1 января 2025, 16:13 — Иванна Костина

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, комментируя последнюю атаку РФ беспилотниками, заявил о необходимости непрерывно поддерживать Украину против российской агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter)

По словам Брекельманса, Россия начала новый год, запустив в Украину более 100 беспилотников.

"Это только подкрепляет добрые намерения на 2025 год:

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"Безостановочно поддерживать Украину против российской агрессии. И в то же время быстро и существенно укреплять наши вооруженные силы в Европе", – написал министр.

1 января утром в Киеве обломки вражеского дрона упали на жилой дом в Печерском районе, частично разрушив два верхних этажа и вызвав пожар. В результате российской атаки погибли два человека.

С вечера 31 декабря российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками с южного и северного направлений.

На атаку РФ отреагировал также глава МИД Чехии Ян Липавский.

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Нидерланды Война с РФ
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