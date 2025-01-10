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В крупнейшем аэропорту Польши возник хаос из-за сбоя электроснабжения

Новости — Пятница, 10 января 2025, 08:50 — Мария Емец

В аэропорту Варшавы имени Фредерика Шопена рано утром 10 января временно приостанавливали обслуживание пассажиров из-за сбоя в системе электроснабжения.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Сбой возник около 3 часов ночи во время тестирования систем аэропорта, в результате чего начались проблемы с регистрацией на рейсы и другими рутинными процедурами. Обслуживание пассажиров и другие функции временно приостанавливали.

"На месте работают службы аэропорта, чтобы восстановить полный функционал систем", – отметила администрация аэропорта в X (Twitter).

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В терминалах возникли большие очереди, на экранах нельзя было увидеть информацию о запланированном прибытии или отправлении рейсов.

Утром в пресс-службе аэропорта сообщили, что основную составляющую неисправности устранили.

В последнем обновлении в соцсетях объявили, что рейсы прибывают, а пассажиры рейсов на отправление уже могут проходить регистрацию по обычной процедуре. Людей, которые имеют билеты на 10 января, призвали приезжать, но следить за дальнейшими объявлениями от аэропорта и авиакомпаний.

Ранее зимняя непогода привела к отмене более сотни рейсов в крупнейшем аэропорту Германии, в Британии также задержались десятки поездов и авиарейсов.

В конце декабря рейс Wizz Air, который должен был сесть в Кракове, побил неофициальный рекорд кружения в воздухе из-за неблагоприятной погоды.

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