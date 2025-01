В крупнейшем аэропорту Польши возник хаос из-за сбоя электроснабжения

В аэропорту Варшавы имени Фредерика Шопена рано утром 10 января временно приостанавливали обслуживание пассажиров из-за сбоя в системе электроснабжения.

Об этом сообщает RMF24.

Сбой возник около 3 часов ночи во время тестирования систем аэропорта, в результате чего начались проблемы с регистрацией на рейсы и другими рутинными процедурами. Обслуживание пассажиров и другие функции временно приостанавливали.

"На месте работают службы аэропорта, чтобы восстановить полный функционал систем", – отметила администрация аэропорта в X (Twitter).

Last night, during the airport systems tests, there was a power failure which caused disruptions in passenger and aircraft services. The tests were conducted with the involvement of airport staff, who immediately took action to resolve the issue.



Airport services are still…