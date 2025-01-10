В крупнейшем аэропорту Польши возник хаос из-за сбоя электроснабжения

В аэропорту Варшавы имени Фредерика Шопена рано утром 10 января временно приостанавливали обслуживание пассажиров из-за сбоя в системе электроснабжения.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Сбой возник около 3 часов ночи во время тестирования систем аэропорта, в результате чего начались проблемы с регистрацией на рейсы и другими рутинными процедурами. Обслуживание пассажиров и другие функции временно приостанавливали.

"На месте работают службы аэропорта, чтобы восстановить полный функционал систем", – отметила администрация аэропорта в X (Twitter).

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Last night, during the airport systems tests, there was a power failure which caused disruptions in passenger and aircraft services. The tests were conducted with the involvement of airport staff, who immediately took action to resolve the issue.



Airport services are still… – Chopin Airport, WAW (@ChopinAirport) January 10, 2025

В терминалах возникли большие очереди, на экранах нельзя было увидеть информацию о запланированном прибытии или отправлении рейсов.

Утром в пресс-службе аэропорта сообщили, что основную составляющую неисправности устранили.

В последнем обновлении в соцсетях объявили, что рейсы прибывают, а пассажиры рейсов на отправление уже могут проходить регистрацию по обычной процедуре. Людей, которые имеют билеты на 10 января, призвали приезжать, но следить за дальнейшими объявлениями от аэропорта и авиакомпаний.

Ранее зимняя непогода привела к отмене более сотни рейсов в крупнейшем аэропорту Германии, в Британии также задержались десятки поездов и авиарейсов.

В конце декабря рейс Wizz Air, который должен был сесть в Кракове, побил неофициальный рекорд кружения в воздухе из-за неблагоприятной погоды.