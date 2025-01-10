Уряд Естонії планує посилити покарання за пошкодження інфраструктури

Для захисту підводної інфраструктури уряд Естонії має намір посилити покарання за будь-яке посягання на безпеку країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Серед іншого, за пошкодження морського кабелю планується саджати до в'язниці на 10 років, а також підвищити суму штрафу, який вже сьогодні перевищує 40 млн євро для юридичної особи, сказала міністерка юстиції Лійза Пакоста.

"Ми хочемо змінити пенітенціарний кодекс таким чином, щоб будь-хто, хто хоче порушити уклад життя наших мешканців і нашкодити економіці, злякався великого покарання. Наш кодекс має стати щитом від такого роду порушень. Термін покарання буде збільшено до 10 років тюремного ув'язнення", – сказала Пакоста.

Реклама:

"Друга пропозиція – розширити зону дії нашого покарання, щоб за пошкодження або спробу пошкодити наш кабель у будь-якому місці діяло б наше покарання. Також ми хочемо, щоб навіть очевидне бажання пошкодити нашу інфраструктуру або спроба, навіть без фізичного заподіяння шкоди – вже каралася законом, навіть якщо це було зроблено з необережності. Також ми переглянемо суму штрафу для юридичної особи, який сьогодні становить 40 млн євро", – додала вона.

Нагадаємо, високовольтна підводна лінія Estlink 2 отримала механічні пошкодження вдень 25 грудня. Основною версією є її пошкодження якорем танкера Eagle S, який зараховують до "тіньового флоту" Росії. На ремонт ЛЕП знадобиться приблизно пів року.

Повідомлялося і про інші інциденти з кабелями.

У звʼязку з диверсіями НАТО оголосив, що посилить свою військову присутність у Балтійському морі.

Детальніше читайте в статті: Російська війна йде під воду.