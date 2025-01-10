Правительство Эстонии планирует ужесточить наказание за повреждение инфраструктуры

Для защиты подводной инфраструктуры правительство Эстонии намерено ужесточить наказание за любое посягательство на безопасность страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Среди прочего, за повреждение морского кабеля планируется сажать в тюрьму на 10 лет, а также повысить сумму штрафа, который уже сегодня превышает 40 млн евро для юридического лица, сказала министр юстиции Лийза Пакоста.

"Мы хотим изменить пенитенциарный кодекс таким образом, чтобы любой, кто хочет нарушить уклад жизни наших жителей и навредить экономике, испугался большого наказания. Наш кодекс должен стать щитом от такого рода нарушений. Срок наказания будет увеличен до 10 лет тюремного заключения", – сказала Пакоста.

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"Второе предложение – расширить зону действия нашего наказания, чтобы за повреждение или попытку повредить наш кабель в любом месте действовало бы наше наказание. Также мы хотим, чтобы даже очевидное желание повредить нашу инфраструктуру или попытка, даже без физического причинения вреда – уже каралась законом, даже если это было сделано по неосторожности. Также мы пересмотрим сумму штрафа для юридического лица, который сегодня составляет 40 млн евро", – добавила она.

Напомним, высоковольтная подводная линия Estlink 2 получила механические повреждения днем 25 декабря. Основной версией является ее повреждение якорем танкера Eagle S, который причисляют к "теневому флоту" России. На ремонт ЛЭП понадобится примерно полгода.

Сообщалось и о других инцидентах с кабелями.

В связи с диверсиями НАТО объявил, что усилит свое военное присутствие в Балтийском море.

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